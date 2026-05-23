إجلاء 40 ألف شخص بعد مخاوف من انفجار "كيميائي" في كاليفورنيا

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 40 ألف شخص في منطقة غاردن غروف بمقاطعة لوس أنجليس الجمعة، بسبب تسرب من الخزان قد يؤدي إلى انتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة ويثير خطر وقوع انفجار.

ويحتوي الخزان على 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل قابل للاشتعال يُستخدم في صناعة البلاستيك، وحذّر رجال الإطفاء من خطورة الوضع.



وقال في مكان الحادث كريغ كوفي السبت إن فريق طوارئ توجه إلى المنطقة ليلًا، سعيا لتحييد خطر "الانفجار المحتمل" الذي قد يشكله خزان إضافي سعته أكثر من 55 ألف لتر في حال انفجار الخزان البالغة سعته 26 ألف لتر. وتمكن الفريق من معاينة مقياس الحرارة على الخزان الرئيسي.



وأضاف في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "يؤسفني أن أبلغكم أن الحرارة وصلت إلى 32 درجة. صباح أمس، كانت 25 درجة عندما غادرنا. وترتفع درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة تقريبا كل ساعة، وهذا هو الخبر السيئ"، وأوضح أن رجال الإطفاء يبحثون عن سبل لتبريد الخزان.