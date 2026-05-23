ترامب يعلن: اتفاق السلام مع إيران بات شبه مكتمل

وقال ترامب، في بيان من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه أجرى اتصالا وصفه بـ"الجيد جدا" مع عدد من قادة الشرق الأوسط، بينهم ولي العهد السعودي ، ورئيس دولة الإمارات زايد، وأمير قطر ، والرئيس التركي ، والرئيس المصري ، والملك ، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأكد ترامب أن "اتفاقا جرى التفاوض عليه إلى حد كبير" بين وإيران وعدد من الدول المشاركة في الاتصالات، مشيرا إلى أن فتح سيكون جزءا من التفاهم المرتقب.وأضاف الرئيس الأميركي أنه أجرى أيضا اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي ، قائلا إن المحادثة "سارت بشكل جيد للغاية".وتأتي تصريحات ترامب بعد أسابيع من الحرب والتصعيد المتبادل، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها باكستان ودول خليجية لاحتواء الأزمة ومنع عودة المواجهة العسكرية.