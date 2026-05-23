باكستان تعلن عن "تقدم مشجع" في مفاوضات إيران وأمريكا

وجاء في بيان للخدمة الصحفية للجيش الباكستاني، أن "مباحثات للجيش الباكستاني منير مع القيادة الإيرانية جرت في أجواء إيجابية وأسفرت عن تقدم مشجع على طريق الوصول إلى تفاهم نهائي بين وواشنطن".وأضاف البيان: "جرت اللقاءات في أجواء إيجابية وبناءة، وساهمت بفعالية عملية الوساطة، المباحثات المكثفة التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى تقدم مشجع على طريق تحقيق التفاهم النهائي".وأشار البيان إلى أن منير عقد خلال زيارته لإيران لقاءات مع الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيراني ووزير الداخلية إسكندر مؤمني، حيث ناقش الجانبان تسريع العملية التشاورية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك التوصل إلى اتفاق نهائي.ووفقا للبيان، أشادت القيادة الإيرانية بدور إسلام آباد " والبناء" في تسهيل الحوار والتسوية السلمية للقضايا الإقليمية.وتأتي زيارة منير لإيران التي بدأت يوم الجمعة على خلفية تكثيف جهود الوساطة الهادفة إلى خفض التوتر وتعزيز الحوار بين وأمريكا، وكان قد زار طهران قبل يومين الباكستاني ، في زيارة ثانية لإيران خلال أقل من أسبوع.