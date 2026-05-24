وصرح أوليانوف وفق وكالة "ريا ": "منذ بداية مايو، زادت كثافة هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه بقدر كبير"، ووفقا لكلماته، فإن هذه الهجمات تحدث يوميا تقريبا، طوال 17 يوما من هذا الشهر.وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة، قائلا: "أصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح، بينهم أفراد من ، وموظفون في وحدة الشرطة الخاصة، ومدنيون. وتوفي ثلاثة أشخاص. وتعرض العديد من منشآت البنية التحتية المدنية والنقل والطاقة لأضرار".وقال أوليانوف: "سنواصل بطبيعة الحال الإصرار على أن تقوم قيادة بإعلان كل هذا على الملأ. ومن المهم للغاية أن تسمي الطرف المسؤول عن الهجمات على للطاقة النووية وإنيرغودار".وأوضح أن "الأمر لا يتعلق بالإسناد القانوني بقدر ما يتعلق بأن قيادة الذرية يجب ببساطة أن تسمي الأشياء بمسمياتها، خاصة عندما يتوقف الأوكرانيون، بشكل عام، عن إخفاء جرائمهم"، وفق وصفه.