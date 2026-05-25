رويترز: إيران سمحت بمرور ناقلتي نفط وغاز عبر مضيق هرمز

ونشر الجيش الإيراني في الرابع من ايار الجاري، خريطة حدد فيها منطقة سيطرته في ، بالإضافة إلى مسار محتمل لعبور السفن عبر المضيق.وتحدد منطقة "السيطرة" غرب مضيق هرمز بخط مستقيم يمتد من الطرف الغربي للجزيرة الإيرانية قشم إلى نقطة أم القيوين في أما شرق المضيق، فتمتد المنطقة من قرية الإيرانية إلى نقطة الإماراتية.ووفقا للوكالة، فإن هاتين السفينتين تعتبران من بين الناقلات العملاقة القليلة التي تغادر منطقة خلال هذا الشهر، عبر هذا الممر الذي أمرت باستخدامه.ومن المتوقع أن تقوم ناقلة الغاز "فويريت"، المملوكة للشركة اليابانية "ميتسوي أو.إس.كي. لاينز" والمُحمّلة بالغاز الطبيعي المسال ، بتفريغ حمولتها في باكستان يوم الثلاثاء.بينما من المقرر أن تصل ناقلة النفط العملاقة "إيغل فيرونا"، المستأجرة من قبل إحدى الشركات التابعة للشركة الصينية "سينوبك"، وعلى متنها نفط عراقي، إلى ميناء نينغبو الصيني في 12 حزيران.وقد أدى التصعيد المحيط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك سلبا على مستويات التصدير والإنتاج النفطي. ونتيجة لذلك، يشهد معظم دول العالم ارتفاعا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.