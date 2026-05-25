رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي بضرب "بيروت" رداً على هجمات المسيرات

وبحسب المصادر المطلعة على مضمون جلسة الكابينت الأمني المصغر التي عقدها الإسرائيلي ، مساء أمس، مع كبار قادة المؤسسة الأمنية، فإن هذه التوصية تأتي في وقت تمتنع فيه ، تحت ضغط أمريكي، بشكل شبه كامل عن تنفيذ غارات في ، باستثناء عملية اغتيال قائد "قوة الرضوان" التي نفذت مؤخرا.وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أفادت سابقا بأن أي موافقة على تنفيذ هجوم في بيروت ترفع مباشرة إلى نتنياهو. وبالتالي، إذا تمت المصادقة على توصية ، فسيعتبر ذلك تغييرا مهما في السياسة الإسرائيلية المتبعة حتى الآن.