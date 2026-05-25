روسيا تكشف عن "تصاعد" الهجمات على محطة زابوروجيا
بين تشاؤم ترامب وتشكيك إيران.. أين وصل اتفاق وقف الحرب؟

دوليات

2026-05-25 | 06:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بين تشاؤم ترامب وتشكيك إيران.. أين وصل اتفاق وقف الحرب؟
345 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

بعدما لاحت في الأفق ملامح اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، عادت الشكوك لتخيم مرة أخرى على فرص التوصل لاتفاق ينهي الأزمة المتصاعدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

فبينما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أن الاتفاق قد يرى النور خلال ساعات، مشيرا إلى وجود "عرض متين" يتعلق بفتح المضيق، خفف الرئيس دونالد ترمب من سقف التوقعات، معلنا أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، ومشددا على أن "الوقت في صالح الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي إن الصفقة مع إيران "إما أن تكون عظيمة وذات معنى، أو لن تكون هناك صفقة".

وأوضح ترمب أن المفاوضات لم تكتمل بعد، وأن أي اتفاق لن يُوقَّع قبل ضمان تحقيق الشروط الأمريكية كاملة، بما في ذلك منع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي، متعهدا بالإبقاء على الحصار البحري بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي والمصادقة عليه.

كما أكد أن أي تفاهم جديد سيكون جيدا وسليما بخلاف الاتفاق النووي في عهد أوباما الذي اعتبره من "أسوأ الاتفاقات".

في المقابل، يبرز التفاؤل الحذر في تصريحات روبيو، الذي أشار إلى أن واشنطن تقترب من اتفاق عملي قد يُوقَّع مساء اليوم الاثنين، مع التأكيد على أن البديل يبقى التعامل مع إيران بطريقة أخرى إذا فشلت المفاوضات، في إشارة إلى العمل العسكري.


موقف إيراني متحفّظ
على الجانب الإيراني، تبدو النبرة أكثر تحفظا، فقد أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أنه لا يمكن الجزم بقرب توقيع الاتفاق، رغم الإقرار بتحقيق تقدم في بعض الملفات، مشددا على أن المفاوضات تركز حاليا على وقف الحرب، وليس على البرنامج النووي.

وحذر بقائي من أن التغير المستمر في السياسة الأمريكية يمثل عقبة رئيسية أمام المحادثات، مؤكدا أن أي تصعيد سيقابَل برد حازم.

كما شدد على أن بلاده ملتزمة بأمن مضيق هرمز، مع التمسك بحقها السيادي في إدارته.

بدوره، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لن ترضخ للضغوط، مشيرا إلى أن طهران تسعى لاستعادة كامل حقوقها عبر مسار تفاوضي محسوب، دون تقديم تنازلات تمس سيادتها أو مصالحها.

وفي سياق متصل، ألمح دبلوماسيون إيرانيون إلى إمكانية فتح ملف البرنامج النووي لاحقا، إذا التزمت واشنطن بتعهداتها، ضمن مفاوضات قد تمتد إلى 60 يوما وتشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة.

وتشير المعطيات إلى أن الاتفاق الجاري بحثُه لن يَحسم في هذه المرحلة قضية البرنامج النووي، التي لا تزال قيد النقاش الفني المعقد. وأقر روبيو بأن التوصل إلى اتفاق نووي شامل يتطلب وقتا أطول، مؤكدا أن هذه المسألة لا يمكن إنجازها خلال أيام.

على الصعيد الدولي، دعت الصين إلى إنهاء الحرب، مؤكدة أنها "ما كان ينبغي أن تندلع أصلا"، وحثت على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين واشنطن وطهران، مع استعدادها للعب دور داعم لتحقيق تسوية دائمة وإعادة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-25
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
عشرين
Play
عشرين
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
Play
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-24
Play
٢٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-24
Play
العراق في دقيقة 24-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-24
Live Talk
Play
Live Talk
المحتوى الطبي بين المسؤولية المهنية والتأثير المجتمعي - Live Talk م٢ - الحلقة ٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-24
Play
المحتوى الطبي بين المسؤولية المهنية والتأثير المجتمعي - Live Talk م٢ - الحلقة ٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-24
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
