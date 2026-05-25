قاليباف وعراقجي في الدوحة لبدء مفاوضات "حاسمة" مع واشنطن

ونقلت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس" عن مصادر مطلعة، أن المحادثات تتركز بشكل أساسي على ملفات شائكة، في مقدمتها أمن الملاحة في ، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب لدى .وأشار مسؤول لـ "رويترز" إلى أن الوفد الإيراني يضم أيضاً محافظ البنك المركزي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها لملف الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في الخارج، كجزء أساسي من أي تسوية نهائية محتملة بين البلدين.وفي أول رد فعل له، أصدر الرئيس الأمريكي بياناً عبر منصته "تروث سوشيال"، حدد فيه سقف التوقعات الأمريكية، قائلاً: "الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقاً عظيماً وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق".وهاجم سياسات الإدارات السابقة، مؤكداً: "سيكون هذا الاتفاق نقيضاً تاماً لكارثة (البرجام) التي فاوضت عليها الفاشلة، والتي كانت طريقاً مفتوحاً لإيران نحو السلاح النووي.. أنا لن أعقد اتفاقاً من ذلك النوع!".تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في ظل أزمة إقليمية غير مسبوقة، حيث تدخل المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، يومها التاسع والثلاثين. وتأتي المحاولات الإيرانية للتوصل إلى حل في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية خانقة، مما يجعل من استعادة الأموال المجمدة مطلباً ملحاً للنظام في مقابل تقديم تنازلات في الملفين النووي والإقليمي.