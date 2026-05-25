ترامب: على السعودية وقطر التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسير بشكل جيد! سيكون هناك إما اتفاق عظيم للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق — والعودة إلى ساحة القتال وإطلاق النار، ولكن بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى — ولا أحد يريد ذلك".وأضاف ترامب "خلال محادثاتي يوم السبت مع الأمير آل سعود، من ، والشيخ زايد آل نهيان، من ، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن بن جاسم بن جابر آل ثاني، والوزير علي الثوادي، من قطر، والمشير سيد عاصم منير أحمد شاه، من باكستان، والرئيس ، من تركيا، والرئيس ، من مصر، والملك عبد الله الثاني، من ، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، من ، ذكرت أنه بعد كل العمل الذي قامت به لمحاولة حل هذا اللغز المعقد، يجب أن يكون من الإلزامي أن تقوم جميع هذه الدول، كحد أدنى، وبشكل متزامن، بالتوقيع على اتفاقات أبراهام".وتابع: "الدول التي نوقشت هي ، والإمارات العربية المتحدة (عضو بالفعل!)، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، والبحرين (عضو بالفعل!). وقد يكون هناك احتمال أن دولة أو اثنتان لديهما سبب لعدم القيام بذلك، وسيتم قبول ذلك، لكن يجب أن يكون معظمها مستعدًا وراغبًا وقادرًا على إبرام هذه التسوية مع إيران، لتكون حدثًا تاريخيًا أكبر بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك".وأردف الرئيس الأميركي: "لقد أثبتت اتفاقات أبراهام أنها كانت، بالنسبة للدول المشاركة (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، ، ، وكازاخستان)، طفرة مالية واقتصادية واجتماعية، حتى خلال فترة الصراع والحرب الحالية، حيث لم تلمّح الدول الأعضاء الحالية حتى إلى إمكانية الانسحاب أو التوقف ولو مؤقتًا، والسبب في ذلك أن اتفاقات أبراهام كانت جيدة جدًا لهم، وستكون أفضل للجميع، وستجلب قوة حقيقية وصلابة وسلامًا إلى الشرق الأوسط لأول مرة منذ 5000 عام".كما أوضح "ستكون وثيقة يحترم أثرها بشكل لم يحدث من قبل في أي مكان في العالم، وسيكون مستوى أهميتها ومكانتها غير مسبوق. ويجب أن تبدأ بالتوقيع الفوري من السعودية وقطر، ثم تتبعها بقية الدول. وإذا لم تفعل، فلا ينبغي أن تكون جزءًا من هذه الصفقة لأنه يدل على نية سيئة".وبين أنه "بحسب ما تحدثت به مع عدد من القادة العظماء المذكورين أعلاه، فإنهم سيكونون فخورين، بمجرد توقيع وثيقتنا، بانضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقات أبراهام. يا له من أمر خاص".وشدد على أنه: "ستكون هذه أهم صفقة ستوقعها أي من هذه الدول العظيمة، لكنها دائما في حالة صراع. لا شيء في الماضي أو المستقبل سيتفوق عليها. لذلك، أطلب بشكل إلزامي أن توقع جميع الدول فورًا على اتفاقات أبراهام، وإذا وقعت إيران على اتفاقها معي بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، فسيكون من الشرف أن تنضم أيضًا إلى هذا التحالف العالمي غير المسبوق".واختتم منشوره بالقول: "سيكون الشرق الأوسط موحدا، قويا، وذا قوة اقتصادية هائلة، ربما لا مثيل لها في أي منطقة أخرى في العالم. وبنسخة من هذه الحقيقة، أطلب من ممثليّ البدء وإتمام عملية انضمام هذه الدول بنجاح إلى اتفاقات أبراهام التاريخية بالفعل. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".