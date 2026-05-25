موسكو: سنهاجم مراكز صنع القرار والقيادة في أوكرانيا وعلى الرعايا الأجانب المغادرة

وقالت الوزارة، في بيان تابعته ، ان "قواتنا المسلحة ستهاجم مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في أوكرانيا".وأضافت، "نحذر موظفي البعثات الدبلوماسية في بضرورة مغادرتها فورًا قبل ضربات وشيكة، ونوصي الأجانب بالمغادرة فورًا، كما ندعو السكان إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية والإدارية".وتابعت، "قواتنا المسلحة ستضرب البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع العسكري في كييف"، داعية "الرعايا الأجانب لمغادرة العاصمة الأوكرانية".