تفاصيل استقبال مجتبى خامنئي في أحد مستشفيات طهران بعد اصابته

ولم يظهر المرشد الأعلى، البالغ 56 عامًا، علنًا منذ توليه منصبه، بعد مقتل والده المرشد السابق في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط، والذي أدى إلى اندلاع حرب الشرق الأوسط.واقتصرت تصريحاته على بيانات مكتوبة مما أثار تكهنات حول صحته.وفي آذار، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن مجتبى "جريح" و"مشوّه" على الأرجح.وأدلى المتحدث باسم ، حسين كرمانبور، بتفاصيل حول يوم إصابة مجتبى، ووصوله إلى المستشفى الذي لم يحدده.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كرمانبور قوله لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، إن "مجتبى وصل إلى المستشفى حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت في 28 شباط، و"دخل مع عدد من الجرحى الآخرين".وأضاف أنه "باستثناء إصابات سطحية في الوجه والرأس والساقين، لم تستدعِ بترًا أو أي مشكلة طبية أخرى، لم يحدث أي شيء خطير"، على حد قوله.وأوضح كرمانبور: "من وجهة نظري كطبيب، لم تُعتبر هذه الإصابات خطيرة، ولم تتطلب أي إجراءات خاصة باستثناء غرزة أو غرزتين"، مشيرا إلى أن مجتبى الذي كان صائمًا خلال شهر رمضان، ورفض الإفطار وواصل صيامه حتى موعد الإفطار، ما يدل على صحته الجيدة".وقال كرمانبور إن "المرشد الأعلى غادر المستشفى حوالي الساعة الثانية صباحًا في الأول من آذار، لكنه لم يذكر إلى أين نُقل".وفي 7 أيار، صرح الرئيس الإيراني بأنه التقى المرشد الأعلى، وأن اجتماعهما استمر ساعتين ونصف.وبعد ثلاثة أيام، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن قائد مقر خاتم ، العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، علي آبادي، التقى مجتبى خامنئي الذي قدم "توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات لمواجهة العدو".