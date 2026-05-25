المكسيك تعلن رسميا موقفها من استضافة إيران بمونديال 2026
المزيد
تفاصيل استقبال مجتبى خامنئي في أحد مستشفيات طهران بعد اصابته
دوليات
2026-05-25 | 11:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
341 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف مسؤول في
وزارة الصحة الإيرانية
، اليوم الاثنين، إن الإصابات التي تعرض لها المرشد الأعلى مجتبى
خامنئي
جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية أواخر شباط الماضي كانت "سطحية" فقط، موردًا تفاصيل نادرة عن يوم إصابته.
ولم يظهر المرشد الأعلى، البالغ 56 عامًا، علنًا منذ توليه منصبه، بعد مقتل والده المرشد السابق
علي خامنئي
في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط، والذي أدى إلى اندلاع حرب الشرق الأوسط.
واقتصرت تصريحاته على بيانات مكتوبة مما أثار تكهنات حول صحته.
وفي آذار، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن مجتبى
خامنئي
"جريح" و"مشوّه" على الأرجح.
وأدلى المتحدث باسم
وزارة الصحة
، حسين كرمانبور، بتفاصيل حول يوم إصابة مجتبى، ووصوله إلى المستشفى الذي لم يحدده.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كرمانبور قوله لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، إن "مجتبى وصل إلى المستشفى حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت
طهران
في 28 شباط، و"دخل
غرفة العمليات
مع عدد من الجرحى الآخرين".
وأضاف أنه "باستثناء إصابات سطحية في الوجه والرأس والساقين، لم تستدعِ بترًا أو أي مشكلة طبية أخرى، لم يحدث أي شيء خطير"، على حد قوله.
وأوضح كرمانبور: "من وجهة نظري كطبيب، لم تُعتبر هذه الإصابات خطيرة، ولم تتطلب أي إجراءات خاصة باستثناء غرزة أو غرزتين"، مشيرا إلى أن مجتبى الذي كان صائمًا خلال شهر رمضان، ورفض الإفطار وواصل صيامه حتى موعد الإفطار، ما يدل على صحته الجيدة".
وقال كرمانبور إن "المرشد الأعلى غادر المستشفى حوالي الساعة الثانية صباحًا في الأول من آذار، لكنه لم يذكر إلى أين نُقل".
وفي 7 أيار، صرح الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
بأنه التقى المرشد الأعلى، وأن اجتماعهما استمر ساعتين ونصف.
وبعد ثلاثة أيام، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن قائد مقر خاتم
الأنبياء
،
غرفة
العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية،
علي عبد الله
علي آبادي، التقى مجتبى خامنئي الذي قدم "توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات لمواجهة العدو".
