محاولة اغتيال ترامب الجديدة.. هل كادت ان تحصل أمس؟

وقعت حادثة إطلاق النار حوالي الساعة 18:00 من يوم السبت (1:00 بتوقيت يوم الأحد).وأفادت الأمريكية بأن "مسلحا اقترب من أمنية عند تقاطع شارعي 17 وشارع بنسلفانيا ، خارج مجمع مباشرة، وأخرج سلاحا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على الضباط المتمركزين هناك".وأطلق عملاء الخدمة السرية النار على المهاجم، فأصابوه، ثم نُقل إلى مستشفى محلي حيث أُعلن عن وفاته لاحقا.كما أصيب مار عابر بشكل عشوائي خلال إطلاق النار، وأكدت الخدمة السرية عدم إصابة أي من عملائها.وأكدت الخدمة السرية أن " كان موجودا في البيت الأبيض لحظة وقوع الحادث، لكن الحادث لم يؤثر على سير عمله أو سلامته".وفي أعقاب الحادث، استخدمت وزارة العدل الوثيقة القضائية لتجديد طلبها برفع أمر قضائي يمنع بناء مشروع "قاعة البالروم" التابع للرئيس ، قائلة إن "الحادث يظهر الحاجة الملحة لتعزيز الأمن في البيت الأبيض".وتعتبر هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة التهديدات التي استهدفت الرئيس ترامب.ففي 25 نيسان الماضي، أحبطت الخدمة السرية محاولة اغتيال خلال حفل عشاء نقابة مراسلي البيت الأبيض في فندق ، كما نجا ترامب من محاولة اغتيال سابقة خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا في تموز 2024.