كاليفورنيا.. تطور جديد بشأن مخاوف انفجار خزان مواد كيماوية

ومن شأن هذا التطور أن يحد من المخاوف بشأن احتمالية وقوع انفجار، وهو الخطر الذي استدعى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة شملت نحو 50 ألف شخص بالقرب من منشأة غاردن غروف.ورغم ذلك، أكد رئيس قسم الإطفاء في كوفي، صباح الاثنين، أن أوامر الإجلاء لا تزال سارية حتى الآن، واصفا نتائج تقييم وضع الخزان خلال الليلة الماضية بأنها "أخبار إيجابية للغاية".وتأمل السلطات في جنوب أن يساهم التصدع الذي أصاب خزان مواد كيماوية، خلال نهاية الأسبوع، في تخفيف الضغط داخله والحد من خطر انفجاره.وكان الخزان قد تعرض لارتفاع مفرط في درجة الحرارة يوم الخميس الماضي وبدأ في إطلاق أبخرة، مما دفع المسؤولين المحليين ومسؤولي الولاية إلى التسابق مع الزمن لتفادي السيناريو الأسوأ في موقع والفضاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن.وفي وقت سابق كشفت رئيسة بلدية في مقاطعة " كاونتي" الأميركية أن هناك سكانا لا يزالون يرفضون مغادرة منطقة الإخلاء، حيث يهدد خزان كيماوي غير مستقر بالانفجار.وحذرت ستيفاني كلوبفنشتاين، رئيسة بلدية مدينة "غاردن غروف"، الأشخاص الذين بقوا في المنطقة من أن الوضع "خطير للغاية" ودعتهم إلى المغادرة فورا.وكان حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، قد أعلن حالة الطوارئ الأسبوع الماضي بعد أن توسعت منطقة الخطر لتشمل ما يقرب من 10 أميال مربعة عبر مدن "غاردن غروف"، و"أناهيم"، و" "، و"سايبرس"، و"بوينا بارك"، و"وستمنستر"، ما نحو 50 ألف شخص يعيشون في الأحياء المحيطة بمصنع "جيه كيه إن إيروسباس" للمواد الكيميائية على النزوح من منازلهم.وتم نقل السكان المحليين إلى ملاجئ مؤقتة، بينما لجأ آخرون إلى حجز غرف فندقية، لكن كلوبفنشتاين كشفت أن بعض الأشخاص لا يزالون يعيشون داخل المنطقة رغم أوامر الإخلاء.