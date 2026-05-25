كشف تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وقال خلاف المتحدث الرسمي باسم إن الأيام الأخيرة شهدت تحركات مكثفة من مختلف الشركاء الإقليميين لسد الفجوات المتبقية، معبرا عن أمل في أن تثمر هذه الجهود قريبًا عن اتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف.وأضاف المتحدث أن المشاورات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية، على الرغم من عدم الخوض في تفاصيل الاتفاق المحتمل حاليا، تعكس وجود قوة دفع تسير في الاتجاه الصحيح لدعم المسار التفاوضي.وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر حافظت منذ بداية الأزمة التي تقترب من إتمام ثلاثة أشهر على موقف ثابت يدعم الحلول الدبلوماسية والتفاوضية لخفض التوتر وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري بدر أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من الأطراف الإقليمية، خاصة باكستان وتركيا وقطر، في إطار جهود تهدف إلى احتواء الأزمة والوصول إلى صيغ توافقية.وسبق أن كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الاتفاق المبدئي المحتمل بين والولايات المتحدة قد يحمل اسم "إعلان إسلام آباد"، على أن تتولى باكستان الإعلان عن مذكرة التفاهم.ومن المتوقع أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات في 5 يونيو المقبل، مع إرسال وطهران رئيسي وفديهما للتفاوض على الاتفاق النهائي.وتأتي هذه التطورات في ظل جولات من المفاوضات غير المباشرة والمباشرة بين وإيران، برعاية دولية وإقليمية حول الملف النووي الإيراني وملفات .