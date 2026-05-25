كشف تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

دوليات

2026-05-25 | 17:45
كشف تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية
المصدر:
روسيا اليوم
505 شوهد

كشفت وزارة الخارجية المصرية عن تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرة الى أنها وصلت إلى منعطف دقيق ومرحلة حاسمة مع وجود مؤشرات إيجابية يسودها تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

وقال تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الأيام الأخيرة شهدت تحركات مكثفة من مختلف الشركاء الإقليميين لسد الفجوات المتبقية، معبرا عن أمل مصر في أن تثمر هذه الجهود قريبًا عن اتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث أن المشاورات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية، على الرغم من عدم الخوض في تفاصيل الاتفاق المحتمل حاليا، تعكس وجود قوة دفع تسير في الاتجاه الصحيح لدعم المسار التفاوضي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر حافظت منذ بداية الأزمة التي تقترب من إتمام ثلاثة أشهر على موقف ثابت يدعم الحلول الدبلوماسية والتفاوضية لخفض التوتر وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من الأطراف الإقليمية، خاصة باكستان وتركيا وقطر، في إطار جهود تهدف إلى احتواء الأزمة والوصول إلى صيغ توافقية.

وسبق أن كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الاتفاق المبدئي المحتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يحمل اسم "إعلان إسلام آباد"، على أن تتولى باكستان الإعلان عن مذكرة التفاهم.

ومن المتوقع أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات في 5 يونيو المقبل، مع إرسال واشنطن وطهران رئيسي وفديهما للتفاوض على الاتفاق النهائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل جولات من المفاوضات غير المباشرة والمباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، برعاية دولية وإقليمية حول الملف النووي الإيراني وملفات الأمن الإقليمي.
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
Live Talk
ناس وناس
طل الصباح
عشرين
علناً
أسرار الفلك
صباحكم أحلى مع سلمى
استديو Noon
