ترامب: اليورانيوم الإيراني سيسلم فورا للولايات المتحدة أو يدمر بمكانه

أعلن الرئيس الأمريكي ، أن اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إما سيتم تسليمه فورا إلى أو سيتم إتلافه في مكانه.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "اليورانيوم المخصب (الغبار النووي!) إما أن يتم تسليمه فورا إلى ليتم إحضاره إلى الوطن وتدميره، أو، ويفضل ذلك، بالتزامن والتنسيق مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول".

وأضاف "مع قيام ، أو ما يعادلها، بالشهادة على هذه العملية وهذا الحدث".

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستان، للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ووضع حد للحرب المستمرة منذ 28 فبراير 2026.



