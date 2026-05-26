تفاصيل جديدة بشان اغتيال القيادة العليا الإيرانية.. برمجيات خبيثة قادت الى تنفيذ العمليات

دوليات

2026-05-26 | 02:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل جديدة بشان اغتيال القيادة العليا الإيرانية.. برمجيات خبيثة قادت الى تنفيذ العمليات
108 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف إن تصفية أعضاء القيادة العليا الإيرانية تم باستخدام طرق عديدة منها تثبيت برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران.

وكشف ألكسندر بورتنيكوف، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتصفية أعضاء من القيادة العليا الإيرانية باستخدام بيانات تم الحصول عليها، من بين طرق أخرى، عبر "علامات إلكترونية خبيثة" (برمجية) في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران".
وقال خلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس رؤساء أجهزة الأمن لدول رابطة الدول المستقلة أن "الاعتماد على المنصات التكنولوجية الغربية يخلق نقاط ضعف كبيرة لدول الرابطة أمام الهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة الاستخبارات في دول الناتو الرائدة وحلفائها".
وأضاف بورتنيكوف: "من الواضح أن إشارة التحذير المقلقة هي عملية التصفية الأخيرة التي نفذها التحالف الأمريكي الإسرائيلي بحق ممثلين عن القيادة العليا الإيرانية. فقد تم الحصول على إحداثيات أماكن تواجد الضحايا، من بين طرق أخرى، عبر 'علامات إلكترونية خبيثة' في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران".
وأضاف، وفقا لطبيعة المهام التي يتم حلها باستخدام التقنيات الغربية للذكاء الاصطناعي في البعد السياسي، أنه من المنطقي التفكير في أسباب الاهتمام الكبير الذي يوليه الغربيون للإسراع في إدخال ابتكاراتهم الرقمية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادات دول الرابطة، ولا سيما في أنظمة الاتصالات والحكم الحكومي.
وتابع مدير جهاز الأمن الفيدرالي: "خاصة وأن شفافية النماذج العصبية الشبكية الأجنبية، التي يُفترض استخدامها في أنظمة اتخاذ القرار، غير مضمونة. وكذلك الحال بالنسبة لموثوقية الآليات الرقمية بالكامل للإدارة التشغيلية للدولة في حالة حدوث أزمة محتملة".
