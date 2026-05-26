وكشف ألكسندر بورتنيكوف، أن " وإسرائيل قامتا بتصفية أعضاء من الإيرانية باستخدام بيانات تم الحصول عليها، من بين طرق أخرى، عبر "علامات إلكترونية خبيثة" (برمجية) في أنظمة المراقبة بالفيديو في ".وقال خلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس رؤساء أجهزة الأمن لدول أن "الاعتماد على المنصات التكنولوجية الغربية يخلق نقاط ضعف كبيرة لدول الرابطة أمام الهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة الاستخبارات في دول الرائدة وحلفائها".وأضاف بورتنيكوف: "من الواضح أن إشارة التحذير المقلقة هي عملية التصفية الأخيرة التي نفذها الإسرائيلي بحق ممثلين عن القيادة العليا الإيرانية. فقد تم الحصول على إحداثيات أماكن تواجد الضحايا، من بين طرق أخرى، عبر 'علامات إلكترونية خبيثة' في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران".وأضاف، وفقا لطبيعة المهام التي يتم حلها باستخدام التقنيات الغربية للذكاء الاصطناعي في البعد السياسي، أنه من المنطقي التفكير في أسباب الاهتمام الكبير الذي يوليه الغربيون للإسراع في إدخال ابتكاراتهم الرقمية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادات دول الرابطة، ولا سيما في أنظمة الاتصالات والحكم الحكومي.وتابع مدير الفيدرالي: "خاصة وأن شفافية النماذج العصبية الشبكية الأجنبية، التي يُفترض استخدامها في أنظمة اتخاذ القرار، غير مضمونة. وكذلك الحال بالنسبة لموثوقية الآليات الرقمية بالكامل للإدارة التشغيلية للدولة في حالة حدوث أزمة محتملة".