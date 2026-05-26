إسبانيا تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا
تفاصيل الضربة الأميركية على ايران فجرا
دوليات
2026-05-26 | 02:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,397 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي نفّذ، ما وصفته بـ"ضربات دفاعية" في جنوب
إيران
، استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية يُشتبه في استخدامها لزرع ألغام في المنطقة.
وقال المتحدث باسم سنتكوم، الكابتن
تيم هوكينز
، إن "القوات الأميركية نفذت ضربات دفاعية في جنوب
إيران
لحماية قواتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية"، مضيفا أن "العمليات جاءت في إطار الرد على أنشطة اعتُبرت تهديدا مباشرا للقوات الأميركية في المنطقة".
وأوضح هوكينز أن "الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى قوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام"، مؤكدا أن "
القيادة المركزية
تواصل الدفاع عن قواتها مع ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار".
وتزامنت التصريحات مع ورود أنباء عن سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من جنوب إيران، بالقرب من
مضيق هرمز
، حيث أفادت تقارير بوقوع انفجار في مدينة
بندر
عباس، إضافة إلى انفجارات أخرى قرب مدينتي سيريك وجاسك المطلّتين على الممر المائي الاستراتيجي.
استهداف قوارب ومنظومة صواريخ
وفي تفاصيل إضافية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، بينها شبكة "
فوكس
نيوز"، قال مسؤول عسكري إن القوات الأميركية رصدت قاربين تابعين للحرس الثوري الإيراني أثناء قيامهما بزرع ألغام في مضيق هرمز، قبل أن يتم تدميرهما.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن ضربة أخرى استهدفت موقعا لصواريخ أرض-جو في منطقة بندر عباس، قالت
واشنطن
إنه كان يهدد طائراتها الحربية في المنطقة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن هذه العمليات "دفاعية بحتة"، وجاءت ردا مباشرا على تهديدات فورية، من دون أن تُعتبر تصعيدا أو خرقا لوقف إطلاق النار القائم.
"لا نهاية لوقف إطلاق النار"
وأكد مصدران مطلعان أن الضربات الأخيرة لا تعني انهيار التهدئة، مشددين على أنها تندرج ضمن قواعد الاشتباك الدفاعية، وأنها لا تشير إلى إنهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقال أحد المسؤولين إن العمليات توقفت مؤقتا، موضحا أن الجيش الأميركي تحرك فقط عند رصد تهديد مباشر، سواء عبر القوارب أو أنظمة الدفاع الجوي، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي كان "حماية القوات الأميركية في المنطقة".
علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟
كأس العالم 2026
04:59 | 2026-05-25
شذى حسن.. لجنة المحتوى الهابط تلاحق الملقبة بـ"أم علي الخياطة"
محليات
07:10 | 2026-05-25
الدولار يتحرك قبل العيد.. آخر تحديث للأسعار في العراق
اقتصاد
03:39 | 2026-05-25
أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي: الرد حتمي وحاسم
دوليات
03:15 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
العراق في دقيقة 25-05-2026 | 2026
12:45 | 2026-05-25
٢٥ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-25
خرافات طبية قديمة… كيف ما زالت تتحكم بعقول الناس حتى اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-25
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
