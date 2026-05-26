أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي: الرد حتمي وحاسم

وقال عزيزي للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء: "إذا أراد أعداء الشعب الإيراني ارتكاب خطأ واتخاذ أي إجراء، فإن القوات الإيرانية ستكون قادرة على منعهم من القيام بأي شيء".جاءت هذه التصريحات بعدما شنت ضربات على أهداف في جنوب ، وصفها مسؤولون عسكريون أميركيون بأنها ضربات دفاعية، في تصعيد حدث بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني عبر الوسطاء.كما أتت تلك التصريحات فيما بقيت ردود المسؤولين الإيرانيين محدودة إلى حد كبير عقب الضربات الأميركية.في حين أكد وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق اليوم، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً رغم الضربات الأميركية الجديدة التي هددت وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.وأضاف روبيو للصحافيين في "دارت بعض المحادثات في ، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم، لكن أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".