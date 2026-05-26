مجتبى خامنئي: لن يكون هناك مكان آمن للقواعد الأمريكية في المنطقة

وقال في نداء لحجاج بيت الله الحرام: "أدعو الدول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون حتى نتمكن من التحرك باتجاه تحقيق التقدم للأمة، مشيرا الى انه " بـ"سلاح الله أكبر" انتفض الشعب المسلم في قبل 47 عاماً وأسقط نظام الطاغوت الديكتاتوري العميل".وتابع، انه " بـ"سلاح الله أكبر" انتفض الشعب قبل 47 عاماً وقطع أيدي وأرجل أميركا الطامعة والمستكبرة عن البلاد"، مبينا ان " سلاح الله أكبر رسخ أواصر الاتصال بين الأمة الإسلامية والشباب المجاهد في ".واردف المرشد الإيراني: "الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم".