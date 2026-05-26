ارتفاع الحرارة في فرنسا يولد 5 قتلى

وأوضحت بريغون، التي تشغل أيضا منصب الوزيرة المكلفة بالطاقة، أن "هذه الوفيات تشمل 5 حالات غرق على الأقل موزعة بين عدة مناطق، بالإضافة إلى وفيات أخرى حدثت أثناء ممارسة الرياضة في كل من ومنطقة الكبرى".وشددت المتحدثة على "ضرورة توخي الحذر الفردي الشديد"، مؤكدة أن "هذه الأرقام أولية وقد تتغير بعد انتهاء الموجة الحارة، حيث سيتم إحصاء العدد الدقيق للضحايا لاحقا".من جهتها، أفادت الفرنسية بأن يوم الاثنين الماضي كان الأكثر حرا على الإطلاق لشهر ايار منذ بدء القياسات، وأضافت أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع اليوم ليكون أكثر سخونة من الأمس، وذلك في ظل استمرار تأثير ما يعرف بـ"القبة الحرارية".وقد دخلت 8 مقاطعات في اليوم الثلاثاء حالة التأهب البرتقالي، وهو يمتد ليشمل يوم الأربعاء أيضا، في سابقة هي الأولى من نوعها لهذا الشهر.