قاليباف في قطر.. طهران تواصل التفاوض لحسم مصير الأموال المجمدة

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن نص مذكرة التفاهم المكون من 14 بندا، يتضمن وجوب تحرير الأموال الإيرانية المجمدة لدى وكوريا الجنوبية وقدرت بـ24 مليار دولار.وأشار المصدر إلى أن تؤكد أن "نصف هذا المبلغ يجب أن يكون متاحا فور الإعلان عن مذكرة التفاهم، على أن يتم تحويل الباقي خلال 60 يوما".وتتمسك إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج، في إطار مفاوضاتها الصعبة مع الرامية إلى إنهاء حرب بدأت أواخر فبراير الماضي ثم دخلت هدنة في أبريل.وبحسب موقع "إيران إنترناشونال"، تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية بما بين 100 و120 مليار دولار.ووفقا لمركز أبحاث ، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة أموالا في حسابات مصرفية خارجية وعقارات وممتلكات أخرى.وتتوزع هذه الأصول بين عدة دول أبرزها قطر وكوريا الجنوبية والصين والهند، بينما يحتفظ بنحو ملياري دولار فقط من هذه الأموال في الولايات المتحدة.