وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن " انتهك وقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين"، معتبرة أن "الأعمال العدوانية الأمريكية تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الثانية من "، محملة " المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات المترتبة على هذه التصرفات العدائية".ولفتت إلى أن "انتهاكات واشنطن لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مرة أخرى عن سوء نية"، مشددة بالقول: "لن نسمح بمرور أي اعتداء على أمننا القومي من دون رد".وكانت قد أعلنت، الأميركية (سنتكوم)، أن الجيش الأميركي نفّذ، ما وصفه بـ"ضربات دفاعية" في جنوب ، استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية يُشتبه في استخدامها لزرع ألغام في المنطقة.وأكد رئيس لجنة في ، ، أن أي هجمات على القوات المسلحة الإيرانية ستقابل بـ"رد حاسم وساحق".وقال عزيزي للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء: "إذا أراد أعداء الشعب الإيراني ارتكاب خطأ واتخاذ أي إجراء، فإن القوات الإيرانية ستكون قادرة على منعهم من القيام بأي شيء".