"السفينة سالمة والطاقم بخير".. ناقلة نفط تُبلغ عن انفجار قبالة سواحل عُمان

وذكرت هيئة عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية، أن "ناقلة نفط أبلغت عن ⁠انفجار عند جانبها الأيسر على بعد 60 ميلا بحريا قبالة العاصمة العمانية مسقط".وأكدت الهيئة "سلامة ‌السفينة ⁠وطاقمها، على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب ⁠كمية من الوقود إلى المياه".