وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تستأنف "عملية الحرية" في مضيق هرمز

‏وبحسب الصحيفة، فإن البحرية الأميركية تخطط لمساعدة 12 سفينة بمضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.ونقلت "وول " عن مسؤولين قولهم إن البحرية الأميركية رافقت ناقلة نفط يونانية عملاقة محملة بمليوني برميل من الخام، أثناء عبورها الممر المائي قبالة الساحل العُماني. وكانت السفينة عالقة في منطقة منذ أوائل مارس، وهي الآن في طريقها إلى الهند لتسليم شحنتها.ويمثل هذا الإجراء استئنافًا لمبادرة سابقة أطلقها الرئيس الأيركي الشهر الماضي، تُعرف باسم "مشروع الحرية" (Project Freedom)، والتي تهدف إلى مرافقة السفن عبر هذا الممر البحري الحيوي، بعد أن كانت قد توقفت بعد نحو 36 ساعة فقط من بدء تنفيذها.