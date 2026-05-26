السعودية تعلن مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج في موسم حج 1447هـ

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية، أن عدد الحجاج الذكور من إجمالي حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجًّا، في حين بلغ عدد الحاجَّات الإناث 813,905 حاجَّات.وبيّنت الهيئة أن غالبية الحجاج القادمين من خارج المملكة وصلوا عبر المنافذ الجوية، بإجمالي بلغ 1,485,729 حاجًّا وحاجَّة، فيما وصل 54,429 حاجًّا عبر المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6,497 حاجًّا وحاجَّة.