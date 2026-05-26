سوريا تعلن تحديد مواقع بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للاسد

وقال لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي، محمد قطوب، ان تحديد المواقع شمل مواد أولية وذخائر مماثلة لتلك التي استُخدمت في هجمات غاز قاتلة خلال سنوات الحرب الأهلية في البلاد.ولفت الى ان السلطات السورية احتجزت 18 شخصاً يشتبه بتورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون كبار.