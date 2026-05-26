الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفة وأداء الركن الأعظم

وانتشرت الفرق الأمنية والخدمية في كامل المشاعر لرعاية حركة الحجاج خلال نفرتهم من إلى مزدلفة، حيث يبيتون بها حتى فجر الأربعاء (يوم المبارك)، استعداداً للإفاضة منها إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ويستقر بهم في منى لقضاء ما بقي من أيام النسك.وكانت قد أعلنت ، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجَّة، بينهم 1,546,655 حاجًّا قدموا من خارج عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160,646 حاجًّا وحاجَّة.