‏القيادة المركزية الأميركية تنفي استئناف "مشروع الحرية" بمضيق هرمز

وقالت في بيان، إن “تقارير إعلامية حديثة زعمت أن البحرية الأميركية استأنفت مرافقة أو مساعدة السفن التجارية أثناء عبورها ، وهذا غير صحيح”.وأضافت أن “مشروع الحرية لم يُستأنف، والقوات الأميركية لا تقوم حالياً بمرافقة السفن التجارية عبر المضيق”.وقالت ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ان استأنفت "عملية الحرية"، والتي بموجبها تعود إلى توجيه ناقلات النفط خارج منطقة مضيق هرمز.‏وبحسب الصحيفة، فإن البحرية الأميركية تخطط لمساعدة 12 سفينة بمضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.ونقلت "وول " عن مسؤولين قولهم إن البحرية الأميركية رافقت ناقلة نفط يونانية عملاقة محملة بمليوني برميل من الخام، أثناء عبورها الممر المائي قبالة الساحل العُماني. وكانت السفينة عالقة في منطقة منذ أوائل مارس، وهي الآن في طريقها إلى الهند لتسليم شحنتها.