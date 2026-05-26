ترامب ينهي فحصه الطبي ويعود للبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أنه أنهى فحصه الطبي الدوري، مشيرا إلى أن "كل شيء جرى فحصه بشكل مثالي".

وكتب تراب عبر منصته "تروث سوشال": "لقد انتهيت للتو من فحصي الدوري الذي يُجرى كل ستة أشهر في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري.

وأضاف : "كل شيء جرى فحصه بشكل مثالي. شكرا للأطباء والموظفين الرائعين! في طريقي للعودة إلى ".

ويتحضر ترامب، أكبر رجل يُنصّب رئيسا على ، لإتمام عامه الثمانين في الرابع عشر من يونيو المقبل، في وقت باتت فيه حالته الصحية تحت مجهر الاهتمام الشعبي، وتأتي هذه الرقابة عقب رصد كدمات بارزة على يديه يتعمد إخفاءها بمستحضرات التجميل، وهو ما برره مسؤولو البيت الأبيض بأنه عارض ناتج عن شدة المصافحات.