روسيا تعلن استعدادها لتسلم "اليورانيوم المخصب" من إيران

وقال نيبينزيا، اليوم الثلاثاء: "أعلنا استعدادنا، لكن هذا القرار يجب أن تتخذه ".وتابع: "إذا طلبت منا إيران نقل اليورانيوم إلى في إطار الاتفاق، فلمَ لا".وكانت روسيا قد أعلنت مرارا عن استعدادها للقيام بدور الوساطة لتسوية الأزمة بين وإيران.جدير بالذكر أن نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران كان أحد الشروط الأمريكية لعقد صفقة مع حول البرنامج النووي الإيراني.وتصر إيران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم، ولم تبد موافقتها علنيا على نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج.