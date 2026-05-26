تحذير أممي من تصاعد خطير للأوضاع الأمنية في ليبيا

واعتبرت البعثة أن هذه التطورات تنذر بموجة جديدة من العنف قد تهدد حياة المدنيين وتفاقم حالة عدم الاستقرار.وقالت البعثة، في بيان صادر عنها، إن نتائج فريق الخبراء المعني بليبيا أظهرت أن التنافس بين التشكيلات المسلحة على النفوذ والسيطرة والوصول إلى موارد الدولة ما يزال يقوض الأمن ويضعف مؤسسات الدولة، إلى جانب تغذية الإفلات من العقاب وعرقلة مسار السلام والاستقرار في البلاد.ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والامتناع عن استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، كما طالبت بإجراء تحقيقات "سريعة ومستقلة وشفافة"، في جرائم القتل غير القانوني وعمليات الاغتيال وأعمال الترهيب، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق الإجراءات القانونية.ومع اقتراب المبارك، حثت البعثة الأطراف المتنازعة على استغلال المناسبة للدفع نحو المصالحة وضبط النفس والحوار، وتغليب مصلحة أهالي الزاوية على أي اعتبارات أخرى.