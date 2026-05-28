غدا.. واشنطن وإسلام أباد تبحثان جهود إنهاء الحرب مع إيران

وذكرت الوزارة، في بيان أن هذه الزيارة تأتي في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهودها الدبلوماسية للتفاوض على اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بشكل دائم ومستدام.

وأوضح البيان أن اللقاء سيتناول استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي هذه الزيارة في ظل دور محوري تلعبه باكستان كوسيط رئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026. فقد استضافت إسلام آباد عدة جولات من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، وسعت إلى تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في .