اليونيفيل: مئات آلاف المدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم جنوبي لبنان

أعلنت في (اليونيفيل)، الخميس، أن مئات آلاف المدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم جنوبي لبنان.

وقالت اليونيفيل، "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد الأخير في مما يزيد من تقويض الاستقرار بالمنطقة".

وأضافت "مئات آلاف المدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب وغالبا دون سابق "، مؤكدة "نواصل أداء مهامنا ومراقبة الأوضاع ورصدنا أمس 670 مقذوفا وهو أعلى معدل منذ 17 إبريل".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر، مساء أمس الأربعاء، إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر ، محذرا من أن مناطق واسعة جنوب النهر باتت "منطقة قتال".



ويأتي هذا التصعيد ضمن توسيع العمليات الإسرائيلية شمال ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وسط استمرار المواجهات والقصف المتبادل على للبنان، وتأكيد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال 24 ساعة أكثر من 150 غارة على أهداف تابعة لحزب الله في الجنوب وسهل البقاع.