ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، "اتفاق أمريكي إيراني بشأن مذكرة تفاهم لـ60 يوما لكنه يحتاج موافقة النهائية"، مضيفين "مذكرة التفاهم تمدد وقف إطلاق النار 60 يوما تتضمن مفاوضات بشأن النووي الإيراني".

ولفتوا الى أن "مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر ستكون غير مقيدة وبدون أي رسوم"، مؤكدين "مذكرة التفاهم ستنص على أن ستلتزم بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما".

وكشفوا أن "مذكرة التفاهم ستتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي"، وأضافوا أن " ستتعهد بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة ضمن المفاوضات".