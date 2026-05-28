روسيا لا تستبعد ظهور أسلحة نووية في آسيا والمحيط الهادئ

وأضاف شويغو على هامش للأمن: "لا يمكننا استبعاد احتمال ظهور أسلحة نووية في هذه المنطقة أيضا".وأشار شويغو إلى أن الأسلحة النووية قد تظهر على الأراضي بسبب شراكتها العسكرية AUKUS (أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة).وخلال الجولة السادسة من المشاورات بين ممثلين رفيعي المستوى من ورابطة دول جنوب (آسيان) المنعقدة على هامش المنتدى الدولي للأمن، قال شويغو: "تستعد وكوريا الجنوبية لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على . وقد ينتهي المطاف بهذه الأسلحة أيضاً على الأراضي الأسترالية بسبب مشاركتها في شراكة AUKUS".ونوه شويغو بأن " تعمل على زيادة قدرات قواتها العسكرية في منطقة ، وتركز على تطوير إمكانات حلفائها الإقليميين في إطار التحالفات العسكرية والسياسية التي تقوم بإنشائها".