ارتفاع نسبة السفن التي تعبر مضيق هرمز

ويأتي هذا على الرغم من الحصار الإيراني للممر المائي منذ بداية الحرب مع وإسرائيل في 28 فبراير، مما يمنع جزءا كبيرا من صادرات دول من المواد الهيدروكربونية الأمر الذي يضر بالاقتصاد العالمي ككل.وتقول بريدجيت دياكون المحللة في " إنتليجنس" "شهدنا الأسبوع الماضي سفنا ترفع أعلام والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى سفينة ترفع علم ، تعبر الخليج وتحديدا عند مغادرتها".وأضافت: "يبدو أن عمليات عبور ناقلات النفط الخام الضخمة غير المرتبطة بإيران بدأت تتعافى بشكل خاص".وفي الوقت نفسه، غادرت خمس من ناقلات النفط الضخمة هذه الخليج عبر المضيق بين 20 و26 مايو.وأعلنت ثلاث منها سفينة "إيجل " التي تبحر تحت العلم السنغافوري، بالإضافة إلى سفينة "إيجل فيرونا" وسفينة "يوان غوي يانغ" اللتين ترفعان العلم الصيني، أن هي وجهتها.كما أن سفينة أخرى هي "يونيفرسال وينر"، تتجه إلى التي ترفع علمها، بينما تتجه سفينة "نيسوس كيروس" التي ترفع علم جزر ، إلى الهند.وبحسب موقع "لويدز ليست إنتليجنس"، قامت الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية لضمان المرور الآمن.وفي 18 مايو، أقرت رسميا إنشاء هيئة مضيق الخليج لإدارة الملاحة في وجمع رسوم العبور.وتعارض الولايات المتحدة بشدة الهيئة الجديدة، حيث أعلنت الأمريكية يوم الأربعاء عن فرض عقوبات على PGSA، في حين هددت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد أي شخص يدفع الرسوم.