مسؤول عربي يكشف تفاصيل اتفاق بين واشنطن وطهران

وأكد المسؤول وفق شبكة "إن بي "، أن كلا الجانبين توصلا إلى "اتفاق مبدئي" يتضمن شروطا لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح ، ومع ذلك أوضح أن الطرفين ما زالا يؤجلان الإعلان الرسمي عنه، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك هدنة أبريل.ووصف المسؤول هذه التأخيرات بأنها "محبطة"، قائلا: "لقد تم إغلاقه بالفعل في قبل ثلاثة أيام، والجميع الآن يلعب لعبة الدجاجة والبيضة".وأوضحت مصادر مطلعة أن الاتفاق المبدئي يتضمن مبادرة إيرانية لفتح المضيق تجاريا، وفي هذا الإطار أرسلت إشارات إلى تفيد بأنها مستعدة لتسيير حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد فقط من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم، وقد سبق أن نقل التلفزيون الرسمي الإيراني هذا الأسبوع ما وصفه بإطار مذكرة تفاهم "غير رسمية" أولية مع .في المقابل، ترفض أي اتفاق لا يشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بينما تصر طهران على فك أي ربط بين إنهاء الحرب (بما في ذلك فتح المضيق ورفع الحصار) والملف النووي.وجاء في مذكرة التفاهم التي يجري بحثها أن الولايات المتحدة وعدت بسحب قواتها من المناطق المحيطة بإيران ورفع حصارها البحري، مقابل التزام طهران باستعادة عدد السفن المارة عبر الممر المائي إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر.