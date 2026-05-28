إيران تعلن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف محددة

أعلنت للأنباء، مساء الخميس، عن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف محددة.​

​

وقالت الوكالة: "القوات المسلحة أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة".

وأضافت "الوجهة الدقيقة للصواريخ التي أطلقت من المناطق الجنوبية لم تتضح بعد".

الى ذلك، نقلت عن الجيش الإيراني، "أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في ".

بدوره، قالت وكالة أنباء مهر، "القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز"، مضيفة "السفن المخالفة كانت تعتزم عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية".