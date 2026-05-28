انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
تفضيلاتي
غوتيريش: إصلاح الأمم المتحدة لا يعوض تقاعس الدول عن دفع مستحقاتها
دوليات
2026-05-28 | 16:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
63 شوهد
حذر أمين عام
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
من أن جهود إصلاح عمليات
المنظمة الدولية
لا يمكن أن تكون بديلا عن وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية الأساسية.
في إحاطة أمام إحدى لجان الجمعية العامة، قال غوتيريش إن دفع الأعضاء لحصصهم بالكامل وفي الوقت المحدد هو "مسؤولية أساسية"، حاثا الدول على الوفاء بالتزاماتها "دون شروط أو تأخير".
وأضاف: "يمكن لمبادرة
الأمم المتحدة
80 أن تحسن طريقة أداء الأمم المتحدة، لكنها لا يمكن أن تحل محل، أو تعوض عن، الفشل في تكريم ذلك الالتزام الأساسي بموجب المعاهدة".
وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير للأمم المتحدة صدر في 7 مايو، كشف أن المنظمة تواجه "انهيارا وشيكا" بحلول منتصف أغسطس المقبل ما لم تدفع الدول الأعضاء جميع المستحقات المتأخرة عليها.
وبحسب تقرير المنظمة، يبلغ إجمالي المستحقات غير المدفوعة للميزانية العادية 2.798 مليار دولار، حيث تمثل
الولايات المتحدة
الحصة الأكبر بمبلغ 2.037 مليار دولار، متأثرة بقرار
الرئيس دونالد ترامب
بتقييد المساهمات الأمريكية بشكل كبير. وتأتي
الصين
في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث بلغت مستحقاتها المتأخرة حوالي 429 مليون دولار.
