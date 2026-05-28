غوتيريش: إصلاح الأمم المتحدة لا يعوض تقاعس الدول عن دفع مستحقاتها

في إحاطة أمام إحدى لجان الجمعية العامة، قال غوتيريش إن دفع الأعضاء لحصصهم بالكامل وفي الوقت المحدد هو "مسؤولية أساسية"، حاثا الدول على الوفاء بالتزاماتها "دون شروط أو تأخير".وأضاف: "يمكن لمبادرة 80 أن تحسن طريقة أداء الأمم المتحدة، لكنها لا يمكن أن تحل محل، أو تعوض عن، الفشل في تكريم ذلك الالتزام الأساسي بموجب المعاهدة".وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير للأمم المتحدة صدر في 7 مايو، كشف أن المنظمة تواجه "انهيارا وشيكا" بحلول منتصف أغسطس المقبل ما لم تدفع الدول الأعضاء جميع المستحقات المتأخرة عليها.وبحسب تقرير المنظمة، يبلغ إجمالي المستحقات غير المدفوعة للميزانية العادية 2.798 مليار دولار، حيث تمثل الحصة الأكبر بمبلغ 2.037 مليار دولار، متأثرة بقرار بتقييد المساهمات الأمريكية بشكل كبير. وتأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث بلغت مستحقاتها المتأخرة حوالي 429 مليون دولار.