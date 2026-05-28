انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس

وبحسب دالاس، فقد تم الإبلاغ عن الحريق في المربع 400 من شارع إيست التاسع في حي أوك كليف.وقالت سلطات مدينة دالاس إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق ربما يكون ناجما عن انفجار، لكن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد هذه الفرضية.وصرح مسؤولون بأن الاستجابة من الدرجة الثالثة استدعت ما يقرب من 100 رجل إطفاء إلى مكان الحادث للمساعدة في السيطرة على الحريق وحماية مباني السكان المجاورة.وأفادت التقارير بنقل شخص إلى المستشفى، لكن المسؤولين قالوا إن هذا الرقم مرشح للتغيير مع استمرار فرق البحث في المبنى وإجراء عمليات البحث والإنقاذ.وأفادت الشرطة بأنه تم إنشاء مركز لإيواء العائلات في مدرسة ثانوية بالقرب من مكان الحادث، وحثت العائلات على الذهاب إلى هناك للحصول على المساعدة والمعلومات.