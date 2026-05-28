​أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن توجيه 8 تهم للقيادي العراقي " السعدي" بسبب أنشطته.

وقالت العدل الأمريكية، "توجيه 8 تهم للعراقي بسبب أنشطته مع كتائب والحرس الثوري".

وأضافت "السعدي ضالع في 20 هجوما ومخططا ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية بعضها على الأراضي الأمريكية"، وفق الوزارة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت، قبل أيام، اعتقال محمد السعدي في ، فيما أعلنت كتائب حزب الله، أنه لا ينتمي لها.