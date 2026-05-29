"سنرقص حتى الصباح".. منشور يتمنى الموت لنتنياهو

وبحسب التقرير نشر أحد الناشطين عبر مواقع التواصل منشورا يتمنى فيه موت نتنياهو، جاء فيه: "إذا أعلنا صباحا: أن الظالم قد فارق الحياة، فماذا نفعل؟ هل نرقص في الشوارع أم نحتفل في بيوتنا بسلام؟" وقد حرص كاتب المنشور على توضيح أن المقصود نتنياهو في منشورات لاحقة وفق القناة.وتلقى المنشور مئات التعليقات، تضمنت جميعها أمنيات وتمنيات بالموت، وفرحة لسماع الخبر الخيالي، وترقبا أيضا. وكتب أحد المعلقين: " يوم في حياتي"، "أنتظر بفارغ الصبر"، "سأرقص. وأرقص حتى الصباح". كما عبر آخرون عن فرحتهم وترقبهم، وأكدوا أنهم سيوزعون البقلاوة والحلويات فيما لو حدث ذلك.ووصفت القناة 14 في تقريرها، هذا المنشور بالتحريضي، وأدانت عدم تحرك ، مشيرة إلى أنه عندما جرى وصف رئيس أركان الجيش بأنه مثير للمشاكل انهالت الاستنكارات والاتصالات أما عندما يتعلق الأمر بمنشور تحريضي على نتنياهو فإن "النيابة العامة والشرطة تظهران عجزا مذهلا وغير مقبول في أداء سلتطهما".وقال التقرير إن "منشورا تحريضيا يتمنى لنتنياهو كشف عن حجم الكراهية التي يواجهها منذ سنوات".