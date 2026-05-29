بالصورة.. إيران تستعيد ترسانتها الصاروخية الضخمة بسرعة

ووفق التقرير فقد بدأت برفع الأنقاض والركام عن منشآتها الصاروخية التي تضررت جراء القصف الأمريكي والإسرائيلي السابق لإعادة فتح المداخل.وأشارت التقييمات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن نجحت في الاحتفاظ بنحو 90% من صواريخها ومنصات إطلاقها الموجودة تحت الأرض، كما أشارت التقديرات إلى احتفاظ إيران بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة.في غضون ذلك، تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 موقعا صاروخيا من أصل 33 موقعا مطلا على الممر المائي الاستراتيجي.وقد تزامنت هذه التقارير مع إعلان وسائل إعلام إيرانية عن قيام القوات المسلحة بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ تجريبية من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة.