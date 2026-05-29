الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في حماس

وأفاد البيان بأن "هذه العملية، التي نفذت قبل يومين جاءت بعد أن كان أسليم قد قاد عمليات اقتحام نفذتها عناصر حماس داخل الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم السابع من تشرين الأول".وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "أسليم كان يشكل تهديدا فوريا، حيث دفع خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص في الفترة الأخيرة، بعشرات المخططات التي استهدفت القوات الإسرائيلية العاملة في قطاع ".وأضاف البيان أن البنية التحتية التي تم استهدافها كانت تضم أيضا قائدا إضافيا في حركة "حماس"، مشيرا إلى أن نتائج عملية التصفية لا تزال قيد الفحص والتقييم.وشدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في المنطقة وفقا للاتفاقات المبرمة، وأنها ستواصل عملياتها العسكرية بهدف إزالة أي تهديد فوري قد يظهر في المستقبل.