الآلاف يغادرون مكة المكرمة

وشارك هذا العام أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 دولة في موسم ، أحد أركان الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، رغم أجواء الحرب التي تخيّم على الشرق الأوسط.والجمعة، أكمل عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو في المكرمة لأداء "طواف الوداع".وفاضت شوارع مكة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين، فيما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس والحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية خلال أيام الحج هذا العام.ولوحظ هذا العام قلة الحجاج الذين يفترشون الطرق، ما يدلّ على نجاح السلطات بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الحجاج غير النظاميين.ويأتي ذلك بعد عامين من تسبب هذه الظاهرة إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة التي قاربت 50 درجة مئوية آنذاك، في وفاة 1300 حاج غالبيتهم العظمى من الحجاج غير النظاميين.