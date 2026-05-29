ترامب يحدد الخط الأحمر لاستئناف الضربات ضد إيران

وقال في مقابلة مع شبكة نيوز، من المقرر بثها نهاية الأسبوع: " هو أي اتفاق لا يخدم مصالحنا. أنا أتفاوض، وهم يتفاوضون، وهم مفاوضون بارعون للغاية".وأضاف: "الاتفاق الذي لن يكون في صالحنا هو الخط الفاصل في نهاية المطاف. أنا أدرس الوضع وسنرى ما سيحدث".وقال ترامب إن الإيرانيين "مفاوضون بارعون للغاية"، لكنه اعتبر أن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية يمنح نفوذا أكبر في المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي.وأضاف: "إنهم ، لكن في النهاية نحن من يملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكريا".وتابع قائلا إن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل"، مضيفا أن جميع السفن الإيرانية أصبحت خارج الخدمة، كما اعتبر أن الإيراني تعرض لتدمير كامل.وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه دراسة خياراتها بشأن مستقبل العلاقة مع ومصير المفاوضات الجارية بين الطرفين، وسط مؤشرات على اقتراب الجانبين من اتفاق محتمل بشأن تمديد الهدنة وفتح مسار تفاوضي أوسع.