اليونيسف: مقتل وإصابة 11 طفلا بالمتوسط كل 24 ساعة في لبنان

وقالت المنظمة إن يشهد مقتل وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة، خلال الأسبوع الماضي.ودعت إلى "حماية الأطفال ووقف الهجمات فورا"، محذرة من "تفاقم الأوضاع الإنسانية والنفسية للأطفال في لبنان".ومؤخرا يكثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على لبنان، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منذ بدء الحرب في 2 اذار الماضي، فضلا عن نزوح مئات الآلاف من السكان بناء على أوامر إسرائيلية.هذا وشنت ، سلسلة غارات على مناطق في مدينة صور ، في إطار تصعيد عسكري قالت إنه يستهدف مواقع وبنية تحتية تابعة لـ" "، وذلك بعد إصدار أوامر بإخلاء عدد من المباني داخل المدينة.وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه بدأ تنفيذ ضربات ضد ما وصفه بـ"بنية تحتية لحزب الله" في محيط مدينة صور، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على ما اعتبره خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحزب.وأعلنت إسرائيل من جانب واحد عمق 40 كلم من حدودها إلى داخل الأراضي ما أسمته منطقة قتال مع حزب الله.وكان قد قتل أكثر من 11 شخصا بينهم طفلان وسيدتان أمس الخميس إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.