حقيقة نقل ايران اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة

وقال عزيزي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الجمعة، إن "على إعادة النظر في سلوكها السياسي"، محذرًا من أن "استمرار النهج الحالي سيحول دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين".وأضاف أن " دأبت على عدم الالتزام بتعهداتها"، معتبرًا أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأوضاع الراهنة والتوترات القائمة".وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح المسؤول الإيراني أن "ما تسعى إليه هو الإدارة الذكية للمضيق"، مؤكدًا أن "إجراءات السيطرة والتنظيم التي تعتمدها هناك ذات طابع دائم وليست مؤقتة".وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى تفاهم أولي ينهي الحرب.