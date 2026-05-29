ترامب يرسل مسودة اتفاق إيران إلى إسرائيل

وكان من المتوقع أن يناقش الاتفاق خلال اجتماع حكومي، الأربعاء، إلا أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نقل عنه قوله إنه يحتاج إلى بضعة أيام إضافية للتفكير.ولا تختلف المسودة التي شاركها ترامب كثيرا عن نسخة يجري تداولها في الشرق الأوسط منذ أيام، وتنص على إعادة فتح أمام الملاحة التجارية، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وإتاحة وصول إلى ما يصل إلى 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.وتهدف الخطة إلى إعادة حركة الشحن التجاري في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، على أن تبدأ مفاوضات قد تستمر حتى 60 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني.وتشمل هذه المفاوضات مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب، وتعليقا مؤقتا لأي عمليات تخصيب إضافية، وإشرافا من ، على أن تتعهد طهران بعدم إنتاج السلاح النووي.أميركا تفرض عقوبات إضافية على مبيعات النفط الإيرانيةوقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الخميس، إن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى بقاء نقاط عالقة تتعلق بصياغة البنود الخاصة بمخزون اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب.وأضاف فانس: "من الصعب تحديد متى، أو ما إذا كان الرئيس سيوقع مذكرة التفاهم. ما زلنا نناقش بعض النقاط اللغوية".لكن نطاق الاتفاق الحالي يبدو مرفوضا إلى حد كبير بالنسبة لإسرائيل، لأنه يؤجل حصول التزامات نووية حاسمة من إيران، كما يشترط أن يشمل وقف إطلاق النار الدائم على جبهة .وأصدرت بحرية الإيراني بيانا أكدت فيه سيطرتها على المضيق، مشيرة إلى أن 26 سفينة تجارية وناقلة نفط حصلت على إذن بالمرور خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وفي الداخل الإيراني، ومع تصاعد الجدل بشأن جدوى التفاوض مع ترامب، دعا المرشد الإيراني مجتبى المسؤولين إلى عدم تحويل الخلافات إلى انقسامات، مشددا على ضرورة أن يتعامل البرلمان، المغلق حاليا، مع المخاوف الاقتصادية للمواطنين.وقال خامنئي في تعليقات نادرة منذ توليه منصبه، إن وإسرائيل تسعيان إلى "إركاع البلاد".