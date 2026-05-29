وجه ترامب على الدولار الاميريكي يكسر قاعدة عمرها 150 سنة

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة " "، فإن مسؤولين مقربين من ضغطوا خلال الأشهر الماضية على الأمريكي لإعداد نماذج أولية للورقة الجديدة، رغم أن القوانين الفيدرالية الحالية تمنع وضع صور أشخاص أحياء على العملات والأوراق النقدية الأمريكية.والتصاميم الأولية التي تم تداولها أظهرت صورة في منتصف الورقة النقدية بين توقيع الرئيس ووزير الخزانة، كما تضمنت ألوان العلم الأمريكي وشعار الذكرى الـ 250 لتأسيس ، وهي تعديلات قال الفنان البريطاني ألكسندر مصمم النموذج إنه ناقشها شخصيا مع ترامب.ويعود سبب الجدل إلى أن الولايات المتحدة لم تسمح بظهور أي شخصية حية على عملتها منذ عام 1866، بعد أزمة تاريخية دفعت حينها إلى حظر هذه الممارسة بشكل كامل.ورغم تقديم داخل الكونغرس يسمح بإصدار الورقة التذكارية احتفالا بمرور 250 عاما على تأسيس البلاد، فإن المشروع لم يحصل حتى الآن على الموافقات النهائية، بينما يؤكد مسؤولون في أن إنتاج فئة نقدية جديدة قد يستغرق ما بين 6 إلى 8 سنوات بسبب التعقيدات القانونية والفنية.وهذه الخطوة أثارت انقساما واسعا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، فبينما يعتبرها أنصار ترامب تكريما تاريخيا، يرى منتقدون أنها تحمل أبعادا سياسية ورمزية أكثر من كونها ضرورة اقتصادية حقيقية، خاصة في ظل تراجع الاعتماد على النقد الورقي واتساع استخدام المدفوعات الرقمية.